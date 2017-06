SEPTICFLESH: Track vom „Codex Omega“-Album

Die Symphonic Death Metal SEPTICFLESH hat mit „Dante´s Inferno“ einen ersten Track ihres kommenden Albums „Codex Omega“ veröffentlicht. Der „Titan„-Nachfolger und das insgesamt zehnte Album der Griechen wird auf zwei CDs Platz finden und wurde von Jens Bogren produziert. „Codex Omega“ wird am 1. September 2017 via Prosthetic Records bzw. Season Of Mist erscheinen.

SEPTICFLESH „Dante´s Inferno“ bei YouTube