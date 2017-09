PÄNZER: neues Album „Fatal Command“

PÄNZER veröffentlichen ein weiteres Album: „Fatal Command“ erscheint am 6. Oktober 2017.

Die Band um DESTRUCTION-Sänger Schmier, Pontus Norgren (HAMMERFALL), Stefan Schwarzmann (ex-ACCEPT) und V.O. Pulver (G.U.R.D., POLTERGEIST) stellt „Fatal Command“ mit Trailern bei YouTube (zu Trailer 1, zu Trailer 2, zu Trailer 3) und einem Vorabsong vor.

PÄNZER „Fatal Command“ Tracklist

Satan’s Hollow

Fatal Command

We Can Not Be Silenced (Lyrics_video bei YouTube)

I’ll Bring You The Night [Explicit]

Scorn And Hate

Afflicted [Explicit]

Skullbreaker

Bleeding Allies

The Decline (…And The Downfall)

Mistaken

Promised Land

Wheels Of Steel