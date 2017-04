Die Grindcore / Death Metal-Band LOOKING FOR AN ANSWER hat mit „La Carne del Leviatán“ einen Track ihres kommenden Albums „Dios carne“ veröffentlicht. Das vierte Album der Madrilenen wird am 28. April 2017 via Willowtip Records / FOAD Records erscheinen.

LOOKING FOR AN ANSWER „La Carne del Leviatán“ bei Bandcamp