IRDORATH: unterschreiben bei Wormholedeath für „Denial of Creation“-Album

Die Black Metal-Band IRDORATH hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben. Im Zuge dessen wird das Quartett aus Kärnten sein kommendes Album „Denial of Creation“ veröffentlichen. Das vierte Album der Band wird digital am 23. Juni 2017 erscheinen. Der CD-Release soll am 1. September 2017 via Aural Music erfolgen.

IRDORATH „Denial of Creation“ bei YouTube

Tracklist:

1.Devoured by Greed

2.Trail of Redemption

3.Sacred Deception

4.The Curse that Haunts the Earth

5.Purification

6.Covenant of the Unbounded

7.Blessings from Above

8.In the Name of Decay

9.Denial of Creation