DIABLO SWING ORCHESTRA: kündigen „Pacifisticuffs“-Album an

Die Avantgarde Metal-Band DIABLO SWING ORCHESTRA hat mit „Pacifisticuffs“ ihr kommendes Album angekündigt. Der „Pandora´s Piñata„-Nachfolger und das insgesamt vierte Album der Schweden ist das erste mit der (mehr oder minder) neuen Sängerin Kristin Evegård. „Pacifisticuffs“ wird am 8. Dezember 2017 via Candlelight / Spinefarm erscheinen.

DIABLO SWING ORCHESTRA „Pacifisticuffs“ Tracklist:

1. Knucklehugs (Arm Yourself With Love)

2. The Age Of Vulture Culture

3. Superhero Jagganath

4.Vision Of The Purblind

5. Lady Clandestine Chainbreaker

6. Jigsaw Hustle

7. Pulse Of The Incipient

8. Ode To The Innocent

9. Interruption

10. Cul-De-Sac Semantics

11. Karma Bonfire

12. Climbing The Eyeball

13. Porch Of Perception