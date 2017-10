KLOGR: Keystone

Aktiv sind die amerikanisch-italienischen KLOGR Jungs, das muss man ihnen lassen. Seit ihrer Gründung 2011 haben sie bereits mit zwei EPs, einem Live Album, einer Live DVD und zwei Studioalben den Markt überflutet. „Keystone“ ist nun ihr dritter Longplayer aus dem Studio. Und wenn man davon ausgeht, dass die Uhren in Süditalien wesentlich langsamer ticken, ist das eine reife Leistung der Alternative Rock-Metaller aus Capri. „Keystone“ besteht aus zwölf Songs und von der kuscheligen Melodic Rock Ballade bis hin zu fast thrashigem Metal ist hier alles vorhanden. Für Abwechslung ist also schonmal gesorgt.

KLOGRs „Keystone“ rockt im ALTER BRIDGE Rhythmus

Ein kurzes Glockenspiel klingelt den Opener „Sleeping Through The Season“ ein, Spannung wird erzeugt, bis Sänger Gabriele „Rusty“ Rustichelli dann facettenreich zeigen darf was er kann. Die rauhe Rockstimme passt perfekt. Songs wie „Prison Of Light“, „Pride Before The Fall“ oder das Finale Stück „The Wall Of Illusion“ rocken midtempomäßig mit eingängigen Refrains. Die unverbrauchten Riffs erhöhen den Spaßfaktor zusätzlich. Melodisch lassen ALTER BRIDGE grüßen!

KLOGR vereinen thrashigen Kuschelkurs mit Zeitkritik auf „KEYSTONE“

„Technocracy“ ist härter, schneller, thrasht stellenweise schon fast und erinnert mich stark an HELLYEAH. Hell! Yeah! Sehr viel kuscheliger kommen „The Echoes Of Sin“ und „Dark Tide“ rüber. Wobei man hier lyrisch keineswegs auf Kuschelkurs ist. KLOGR haben „Dark Tide“ (wie auch „Pride Befort The Fall“) ihren Seashepherd Freunden gewidmet. Der Song handelt von der Zerstörung der Ozeane und der damit einhergehenden Tötung ihrer Bewohner.

Insgesammt ist „Keystone“ ein eingängiges (hard-) rockiges und recht abwechslungsreiches Album. Spaßfaktor hoch!

Veröffentlichung: 6.10.2017

Spielzeit: 51:05

Line-Up:

Gabriele „Rusty“ Rusticelli: Vocals, Guitars

Pietro Quilichini „PQ“: Guitars

Maicol Morgoth: Drums

Roberto Galli: Bass

Produzent: David Bottrill

Label: Zeta Factory

Band-Homepage: https://www.klogr.net

Mehr im Netz: https://de-de.facebook.com/klogr/

Tracklist „Keystone“:

1. Sleeping Through The Season 5:07

2. Prison Of Light 4:38

3. Technocracy 3:41

4. The Echoes Of Sin 4:53

5. Pride Before The Fall 5:08

6. Something’s In The Air 4:48

7. Drag You Back 4:01

8. Sirens Song 1:07

9. Dark Tides 4:21

10. Silent Witness 4:33

11. Enigmatic Smile 3:50

12. The Wall Of Illusion 4:56