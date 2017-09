GOD ROOT: Salt and Rot [EP]

Die vor zwei Jahren gegründete Sludge / Doom / Post Metal-Band GOD ROOT hat mit „Salt and Rot“ ihre zweite EP zur Veröffentlichung gebracht und präsentiert dort den atmosphärischen Versuch, ein eigenes Bild von sich zu zeichnen. Dabei bedient sich das Quintett aus Philadelphia nur wenigen Riffs und baut eher auf hypnotisierende Wiederholungen („Conscious Disease“) und diverse Samples.

Schon der Opener überrascht diesbezüglich, als dass ein Viertel des Albums quasi hergeschenkt wird und „Reclamation“ – genauso wie „The Peak is Our Threshold“ – eher als Intro für den folgenden Song gelten kann, indem eine einzige Melodie von beschwörendem Gesang begleitet wird. Das erzeugt zwar eine düstere Stimmung, aber recht viel mehr trägt es auch nicht zum Musikgenuss bei. Das überlange „From Hounds to Silent Skies“, das zu Beginn mit unverzerrten Gitarren-Klängen eine gewisse Klarheit auszudrücken versucht, kostet seine Spieldauer insofern aus, als dass gegen Mitte des Songs eine Tempoverschärfung vonstatten geht, ehe sich der Song wieder in ein schleppendes Ende einfindet.

GOD ROOT sind um Eigenständigkeit bemüht

Generell experimentieren GOD ROOT mit Elementen des Drone, Sludge und Doom Metals und man hat das Gefühl, als wären die Musiker bestrebt, etwas ganz Eigenes zu kreieren. Allerdings fehlt es der EP als Ganzes dann aber doch an griffigen Passagen, die den Hörer so richtig anpacken können, – und das trotz der durchaus vorhandenen Atmosphäre.

Veröffentlichungstermin: 11.07.2017

Spielzeit: 32:30 Min.

Line-Up:

Fred Grabosky – Schlagzeug & Gesang

Ross Bradley – Bass & Gesang

Joe Hughes – Gitarre & Gesang

Keith Riecke – Gitarre

Jordan Stiff – Gitarre & Electronics

Produziert von Neil Cote & Richard Bukowski @ Groundwork Sound, Somerville (New Jersey)

Label: Horror Pain Gore Death Productions

Homepage: https://godroot.bandcamp.com

Mehr im Netz: https://www.facebook.com/godrootband

GOD ROOT „Salt and Rot“ Tracklist:

1. Reclamation

2. From Hounds to Silent Skies

3. The Peak is Our Threshold

4. Conscious Disease