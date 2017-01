Brutal Death Metal gepaart mit klassischem Death Metal gibt es von AMBIVALENCE zu hören, einer seit über 15 Jahren aktiven Band aus der Ukraine. Auf ihrem vierten Album "Hyena´s Breath" verarbeiten AMBIVALENCE dabei unter anderem die Geschehnisse der ukrainischen Revolution von 2014, was dann in Anlehnung an das Maidan-Massaker auch besonders gut in "Thursday Massacre" zur Geltung kommt. Der Track, einer der besten des Albums, zeigt die Band von ihrer flotteren Seite und geht dabei rasch und gut ins Ohr.



Ansonsten agieren AMBIVALENCE mitunter etwas träger und experimentieren mit dem einen oder anderen überraschenden elektronischen Einschub ("Simulacrums") oder disharmonischen Übergängen. Dabei zeigt sich Bandgründerin Marina Scherbakova als fähige Gitarristin. Gesanglich fügt Dmytro Pliska den Songs eine eigene Note hinzu, als dass er zwischen normalen Growls, Pig Squeals und Brutal Death-Geröchel switcht.



Generell funktionieren eingängigere Tracks wie "Swallowers" oder "The Splinters" ganz gut, allerdings sucht man dann und wann das kompositorische Alleinstellungsmerkmal - selbst wenn die Mischung aus Brutal und Technical Death Metal schon seine Eigenheiten hat. Doch zu hundert Prozent mag das in seiner Spielzeit sehr kurze "Hyena´s Breath" nicht überzeugen.

Veröffentlichungstermin: 13.01.2017Spielzeit: 26:24 Min.Line-Up:Marina Scherbakova - GitarreArmen Oganesjan - BassDmytro Pliska - GesangLabel: PRC MusicHomepage: http://ambivalenceua.wordpress.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/AmbivalenceUA Tracklist:1. Size Does Matter2. Hyena´s Breath3. Thursday Massacre4. Swallowers5. War Is Close6. Simulacrums7. The Splinters