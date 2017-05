Die Melodic Dark Metal-Band XAON hat mit „Broken Anchor“ ein Lyric-Video zu ihrem aktuellen Album „The Drift“ veröffentlicht. Das der EP „Face of Balaam“ folgende Debütabum des Trios aus Sion wurde von Rob Carson in den Carsonian Sound Solutions produziert und ist am 15. Mai 2017 via Sliptrick Records erschienen.

XAON „Broken Anchor“ bei YouTube