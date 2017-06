VALLENFYRE: Video zu „The Merciless Tide“

VALLENFYRE haben ein neues Video veröffentlicht – hier geht’s zum Clip:

VALLENFYRE „The Merciless Tide“ Video bei YouTube.

Der Song ist vom aktuellen Album „Fear Those Who Fear Him„, hier gibt es weitere Songs daraus:

VALLENFYRE „Nihilist“ bei YouTube.

VALLENFYRE „Kill All Your Masters“ Video bei YouTube.

VALLENFYRE „An Apathetic Grave“ Lyricsvideo bei YouTube.

„Fear Those Who Fear Him“ erschien am 2. Juni 2017 via Century Media, aktuellen Besetzung der Band gehören neben Gregor Mackintosh (PARADISE LOST, Gesang, Gitarre), Hamish Glencross (ex-MY DYING BRIDE, Gitarre, Bass) sowie Drummer Waltteri Väyrynen (PARADISE LOST).

Photography by Ewan Cawood (2017)