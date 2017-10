Die Black / Death / Doom Metal-Band TONGUES hat mit „Hreilia“ ihr kommendes Album angekündigt. Das nach der EP „Thelésis Ignis“ (2014) erste Album der Dänen wird am 8. Dezember 2017 via I, Voidhanger Records erscheinen.

TONGUES „Hreilia“ Tracklist:

1. Perennial Waves (7:18)

2. Theophagous Wounds Of Earth (6:49)

3. Interlude (1:10)

4. …And The Ever Watchful Clouds (5:55)

5. Grove Of Mithridate (7:44)

6. Acumen Numinous (9:22)

7. Hreilia (3:29)