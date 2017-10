QUATRO, SCOTT & POWELL: Glam-Superband

Unter dem Banner QUATRO, SCOTT & POWELL hat sich eine neue „Supergroup“ formiert. Freunde des echten Oldschool Glam Rock finden ihre Helden auf dem Titellosen Debütalbum, welches heute, am 27. Oktober über Warner Musik veröffentlicht wurde. Namensgeber sind 70ties-Ledermieze SUZI QUATRO, Andy Scott von THE SWEET sowie Don Powell von SLADE, sie präsentieren laut Label „erdigen Rocksound mit schnörkellosen Beats und griffigen Geradeaus-Gitarren“.

Die Tracklist vom QUATRO, SCOTT & POWELL Debütalbum:

1. Slow Down

2. Long Way From Home

3. Tobacco Road

4. If Only

5. Bright Lights Big City

6. Pain (Band Version)

7. Just Like A Woman

8. Mend A Broken Heart

9. The Price Of Love

10. Broken Pieces Suite

11. I Walk On Gilded Splinters

12. Late Nights Early Flights

13. Little Sister

14. Fever

15. Tossin´ And Turnin´

16. Pain (Orchestral)