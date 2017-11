GODFLESH: Song vom neuen Album „Post Self“

GODFLESH stellen ihr neues Album „Post Self“ mit einer Single vor. Die Briten zeigen mit dem Vorabsong „Post Self“ ihre Industrial-geprägte Seite.

Das Album „Post Self“ kommt am 17. November 2017 via Avalanche Recordings, es ist das erste neue Studioalbum seit der 2014er Platte „A World Lit Only By Fire“.

GODFLESH „Post Self“ Tracklist

01. Post Self (Audio bei bandcamp)

02. Parasite

03. No Body

04. Mirror Of Finite Light

05. Be God

06. The Cyclic End

07. Pre Self

08. Mortality Sorrow

09. In Your Shadow

10. The Infinite End