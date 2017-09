ASAGRAUM: streamen „Potestas Magicum Diaboli“-Album

Die Black Metal-Band ASAGRAUM hat mit „Potestas Magicum Diaboli“ ihr kommendes Album als Stream zur Verfügung gestellt. Das erste Album des Projekts von Hanna „Obscura“ van den Berg (INFESTIS) und Trish Kolsvart (URARV) wird am 29. September via Kvlt erscheinen.

ASAGRAUM „Potestas Magicum Diaboli“ bei YouTube

ASAGRAUM „Potestas Magicum Diaboli“-Tracklist

1. Transformation

2. Black Triangle Temple

3. Leviathan

4. Gospel of Ignition

5. Daar waar ik sterf

6. Black Sun Prayer

7. Carried by Lucifer´s Wings

8. I Burn Within the Devil