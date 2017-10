ACID WITCH: Track vom „Evil Sound Screamers“-Album

Die Psychedelic Doom / Death Metal-Band ACID WITCH hat mit „Mutilation Mansion“ einen Track ihres kommenden Albums „Evil Sound Screamers“ veröffentlicht. Der Nachfolger der „Midnight Movies„-EP (2015) und das insgesamt dritte Album der Band aus Detroit wird am 31. Oktober 2017 via Hells Headbangers Records erscheinen.

ACID WITCH „Evil Sound Screamers“-Tracklist:

1. Scare Tape

2. Mr. Beistle

3. I Hate Halloween

4. Cheap Gore

5. Nain Rouge (The Red Dwarf)

6. Enter at Your Own Risk

7. Mutilation Mansion

8. Hardrock Halloween

9. Nightmare in a Damaged Brain

10. An Evil Sound Screaming