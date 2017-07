EXPULSION: Nightmare Future

Manchmal sind Dinge überraschend einfach: Was kommt raus, wenn REPULSION auf EXHUMED treffen? Richtig, EXPULSION – und genauso klingt „Nightmare Future“ auch.

Zum Sideproject von Gitarrist Matt Olivo (REPULSION) und Sänger Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME) haben sich Drummer Danny Walker (INTRONAUT, EXHUMED, PHOBIA) und Bassist Menno Verbaten (LIGHTNING SWORDS OF DEATH)) gesellt – und dann gibt’s in sieben Runden auf die Zwölf. Die Drei-Minuten-Marke überschreiten EXPULSION dabei nie – sie schicken mit ihren sauber platzierten Old School Death Metal-Grindcore-Haken die junge Konkurrenz gnadenlos auf die Bretter.

Ein paar Anspielungen auf alte NAPALM DEATH, EXTREME NOISE TERROR oder TERRORIZER später ist der Spuk nach gut zwölf Minuten auch schon wieder vorbei. Um die Sache wieder etwas kompliziert zu machen, könnte man abschließend noch zwei Fragen stellen: Ist es sportlich, für eine Platte mit einer Spielzeit von weniger als einer Viertelstunde den Preis einer LP bzw. CD zu verlangen? Und wer braucht „Nightmare Future“ eigentlich? Die Songs sind praktisch perfekte Lehrstücke, allzuviel trainieren mussten Olivo & Co. Dafür aber sicher nicht – denn bei aller Perfektion bleibt „Nightmare Future“ doch ziemlich überraschungsarm.

Veröffentlichungstermin: 21. Juli 2017

Label. Relapse Records

Tracklist:

1. Total Human Genocide

2. Altar Of Slaughter

3. Mask Of Fear

4. Nightmare Future

5. Funeral Bells

6. Compulsions

7. Comatose

Line-up:

Matt Olivo – Gitarre

Matt Harvey – Gesang

Danny Walker –Drums

Menno Verbaten – Bass