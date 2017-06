ADRENALINE MOB: We The People

ADRENALINE MOB sind zurück! Nachdem die Band den Tod ihres Drummers verarbeiten musste und die Zukunft der Hardrock-Band ADRENALINE MOB ungewiss war, kommt nun mit „We The People“ ein rockig cooles Album auf den Markt.

„We The People“ rockt hard! Die US-Wahlen im vergangenen Jahr inspirierten die Hardrocker zum Titeltrack „We The People“. Das zeigen sowohl Lyrics, als auch die kleine US Flagge mit dem Präsidenten, die auf dem Cover in einer Ecke zu sehen ist. Der Song besticht mit quietschenden schnellen Riffs und einem eingängigen Refrain.

Aber die Scheibe zeigt sich thematisch nicht nur politisch. Es geht darum, eine gute Zeit zu haben, frei zu sein und zu rock’n’rollen. Beim Midtempo Stück „Bleeding Hands“ überzeugt die rauh-rockige Stimme des Sängers Russell Allen. Zudem sind etliche doch recht klassische Hardrocksongs auf die CD gebrannt, wie z.B. „Chasing Dragons“, „Til The Head Explodes“ und „Violent State Of Mind“. „Ignorance& Greed“ demonstriert die stimmlichen Möglichkeiten des Frontmans mit einer teilweise tiefen, etwas gedrückt wirkenden Voice. Mit „Blind Leading The Blind“ fügt sich noch ein schöner Rocksong in die Tracklist ein.

Und last but not least bekommt das BILLY IDOL Cover „Rebel Yell“ eine großartig gelungene ADRENALINE MOB-Interpretation aufgedrückt. Ja, keine Frage: Die Jungs sind wieder da!

Veröffentlichung: 2.6.2017

Spielzeit: 62:40

Line-Up:

Russell Allen: Vocals

Mike Orlando: Gitarre

David Zablidowski: Bass

Jordan Cannata: Drums

Label: Century Media

Band-Homepage: www.adrenalinemob.com

Mehr im Netz: www.facebook.com/adrenalinemob/

Tracklist:

1. King Of The Ring 4:22

2. We The People 4:14

3. The Kiler’s Inside 5:53

4. Bleeding Hands 4:55

5. Chasing Dragons 4:10

6. Til The Head Explodes 4:32

7. What You’re Made Of 3:30

8. Raise ‚Em Up 5:06

9. Ignorance & Greed 5:25

10. Blind Leading The Blind 4:16

11. Violent State Of Mind 5:07

12. Lords Of Thunder 6:03

13. Rebel Yell 5:07