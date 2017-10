Die Thrash Metal-Band X-TINXION hat mit „Survivors of Hell“ einen weiteren Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „From the Ashes of Eden“ veröffentlicht. Das nach zwei EPs erste Album der Band aus dem niederländischen Dordrecht ist im Vorjahr erschienen.

X-TINXION „From the Ashes of Eden“ Tracklist:

1. Amalgamation

2. Survivors of Hell

3. Severed from Heaven

4. Genetic Sickness

5. Uniformity

6. Eden

7. Narrow Path

8. Civilised

9. Destruct & Reanimate

10. The Divine

11. In Progress