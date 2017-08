Die Symphonic Metal-Band SLEEPING ROMANCE hat ihr kommendes Album „Alba“ angekündigt. Das zweite Album der 2013 gegründeten Band, der einige Ex-SYNTHPHONIA SUPREMA-Musiker angehören, wird am 3. November 2017 via Napalm Records erscheinen.

Tracklist:

1. Overture – Twilight

2. Where The Light Is Bleeding

3. Lost In My Eyes

4. Touch The Sun

5. Forgiveness

6. My Temptation

7. Across The Sea

8. Everything Behind

9. Through The Looking Glass

10. Alba

11. Underture – Daylight