Der Doom Blues Singer/Songwriter SHAWN JAMES aus Arkansas, bekannt durch seine Youtube-Videos, ist im Juli mit seiner Band live bei uns unterwegs. Der Song „Through The Valley“ wurde auch für den Trailer vom Playstation- Spiel „The Last of Us Part II“ verwendet.

