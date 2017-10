Die Symphonic Progressive Metal-Band SCARDUST hat mit „Arrowhead“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Sands of Time“ veröffentlicht. Das erste Album der Israeli ist am 13. Juli 2017 erschienen.

SCARDUST „Sands of Time“ Tracklist:

1. Sands of Time: Overture

2. Sands of Time: Eyes of Agony

3. Sands of Time: Dials

4. Sands of Time: Hourglass

5. Sands of Time: Sands of Time

6. Arrowhead

7. Out of Strong Came Sweetness

8. Queen of Insanity

9. Blades

10. Gift Divine