Die Brutal Death Metal-Band PARASITIC EJACULATION hat mit „Global Decimation“ (featuring Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER) einen Track ihres kommenden Albums „Isolation“ veröffentlicht. Das dritte Album der Band aus Kalifornien wird am 7. Juli 2017 via Amputated Vein Records erscheinen.

PARASITIC EJACULATION „Global Decimation“ bei YouTube