IN THIS MOMENT haben ein neues Studioalbum angekündigt: „Ritual“, so der Titel, soll am 21. Juli 2017 via Roadrunner Records veröffentlicht werden.

Die Tracklist von „Ritual“:

01. Salvation

02. Oh Lord

03. Black Wedding

04. In The Air Tonight

05. Joan Of Arc

06. River Of Fire

07. Witching Hour

08. Twin Flames

09. Half God Half Devil

10. No Me Importa

11. Roots

12. Lay Your Guns Down