FUNERALGLADE stellen einen Song ihres Album „May The Funeral Begin“ vor:

FUNERALGLADE „Shadow Of Misery“ bei YouTube.

Der Debütalbum der junden Band aus Turku (die Bandmitglieder sind zwischen 16 und 18 Jahren alt) erscheint am 18. August 2017 via Inverse Records, hier ist die Tracklist:

1. Shadow of Misery

2. Death (Only Way Out)

3. Hollow

4. Cadence of the Aching Breath

5. A Bedtime Story: Bloodlust

6. Paincauser