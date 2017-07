ENSIFERUM: neues Album „Two Paths“ im September & erste Single

ENSIFERUM stellen ihr kommendes Album „Two Paths“ mit einer Vorab-Single vor:

ENSIFERUM „For Those About to Fight for Metal“ bei metalblade.com

„Two Paths“wurde von Anssi Kippo produziert, die Band hat altmodisch und analog auf Band aufgenommen – ein Video mit Szenen vom Cutting gibt’s hier:

ENSIFERUM Schnitt der Masterbänder von „Two Paths“ bei YouTube.

„Two Paths“ erscheint am 15. September 2017, unter anderem als auf 2500 Stück limitierte Holzbox, Digipak und in verschiedenen Vinyl-Versionen.

„Obwohl es bei Ensiferum immer klaren Gesang und Chöre gab, waren extreme Vocals der Hauptbestandteil unserer Musik, die Songs ‚Don’t You Say‘ und ‚God Is Dead‘ funktionierten in beiden Stilen so gut, dass wir sie auch aufgenommen haben“, erklärt Bassist/Sänger Sami Hinkka. In Hinblick auf den Einsatz von Mikko P. Mustonen als Arrangeur für die Orchesterparts und einmal mehr Lassi Logrens Nyckelharpa bzw. Geige in ein paar Stücken ist Hinkka sehr zufrieden, denn dadurch ist das Album zugleich „bombastischer und erdig folkig.“, was der Vision der Band entspricht. Dies trifft auch auf den Beitrag von Gyula Havancsak für das Artwork von ‚Two Paths‘ sowie den Vorgänger ‚One Man Army‘ zu. „Ihn wieder heranzuziehen war wunderbar. Er will immer erst unsere Ideen hören und rundet sie dann auf zauberhafte Weise ab, sodass uns das Ergebnis staunen lässt und unsere Erwartungen übertrifft.“

Tracklist von „Two Paths“

1. Ajattomasta Unesta

2. For Those About to Fight for Metal

3. Way of the Warrior

4. Two Paths

5. King of Storms

6. Feast with Valkyries

7. Don’t You Say

8. I Will Never Kneel

9. God Is Dead

10. Hail to the Victor

11. Unettomaan Aikaan

12. God Is Dead (Alternative Version)

13. Don’t You Say (Alternative Version)

Ab dem 27. September 2017 präsentieren ENSIFERUM ‚Two Paths‘ live auf der Bühne: Zunächst spielen sie im September sechs Konzerte in drei Ländern, im April 2018 folgt eine weitere Europatour.

ENSIFERUM Tourdaten

Aug. 17 – Summerbreeze Festival – Dinkelsbühl

Sept. 26 – Bochum, – Zeche

Sept. 27 – Langen – Stadthalle

Sept. 28 – Arnhem, NL – Luxor Live

Sept. 29 – Berlin – SO36

Sept. 30 – Osnabrück – Hyde Park

Oct. 1 – Paris, F – La Machine

Aktuelle Besetzung von ENSIFERUM

Petri Lindroos – Vocals/Gitarre

Markus Toivonen – Gitarre/Vocals

Sami Hinkka – Bass/Vocals

Janne Parviainen – Drums

Netta Skog – Digitalakkordeon/Backing-Vocals