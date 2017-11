BLOODWAY: streamen „A Fragile Riddle Crypting Clues“-Album

Die Progressive Black Metal-Band BLOODWAY hat ihr kommendes Album „A Fragile Riddle Crypting Clues“ als Stream zur Verfügung gestellt. Das nach „Mapping the Moment with the Logic of Dreams“ (2015) zweite Album der Rumänen rund um Costin Chioreanu, der auch zahlreiche Cover-Artworts gestaltet hat, wird am 3. November 2017 via I, Voidhanger Records erscheinen. Als Gäste wirken Tomas Lindberg (AT THE GATES, THE LURKING FEAR) und Mathew McNerney (HEXVESSEL, GRAVE PLEASURES) am Album mit – jeweils mit gesprochenen Passagen

BLOODWAY „A Fragile Riddle Crypting Clues“-Stream bei YouTube

BLOODWAY „A Fragile Riddle Crypting Clues“ Tracklist:

1. Not Whom, But Where

2. The Startling Grotesque

3. Don´t Wake the Void

4. Midlight Scout

5. Prison Paradise

6. The Incident

7. Encounters to Pray For

8. A Fragile Riddle Crypting Clues