ANTARKTIS: „Ildlaante“ – Post-Metal von IN MOURNING- & OCTOBER TIDE-Musikern

ANTARKTIS ist die Band um Björn Pettersson (IN MOURNING) und Tobias Netzell (IN MOURNING, ex-OCTOBER TIDE), zur Besetzung gehören außerdem Sänger/Bassist Daniel Jansson (IKHON) und Drummer Jonas Martinsson (ME THE TIGER, NECROSAVANT). Seit 2013 spielt die Post Metal-Band zusammen, das Debütalbum „Ildlaante“ erscheint am 10. Oktober 2017 via Agonia Records.

Einen Song aus „Ildlaante“ gibt es hier:

ANTARKTIS „Svalbard“ Video bei YouTube.

ANTARKTIS haben „Ildlaante“ zwischen September 2016 und Februar 2017 in drei unterschiedlichen Studios in Schweden eingespielt: Die Drums mit Alexander Backlund und Sebastian Svalland im Nailvillage Studio; Gitarre, Bass und Gesang im Studio Libra, weitere Gesangsspuren wurden im Ikhon HQ aufgenommen. Mix und Mastering kommen von Karl Daniel Lidén, das Artwork von Emy Rojas of Arrache-toi Un Oeil.