IMPETUOUS RITUAL veröffentlichen ihr neues Album „Blight Upon Martyred Sentience“ am 19. Juni 2017 via Profound Lore Records als CD, LP und Download. Vorabsongs und die Möglichkeit zum Vorbestellen gibt’s hier:

Impetuous Ritual bei bandcamp.

Die Tracklist von „Blight Upon Martyred Sentience“:

1. Void Cohesion

2. Apoptosis

3. Inordinate Disdain

4. Untoward Evocation

5. Synchronous Convergence

6. Denigrative Prophecies

7. Sullen

8. Feculence Reveled

9. Intransience