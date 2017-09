DISILLUSION sind live im September 2017 auf Tour.

Die Tourdaten:

22.09.2017 – München, Rumours:

Disillusion + Myra + As Time Went By

23.09.2017 – Bayreuth, Das Zentrum

Disillusion + Myra + Year Of Flies

29.09.2017 – Rostock, Alte Zuckerfabrik

Disillusion + Myra + Dystopia

30.09.2017 – Hamburg, headCrash

Disillusion + Myra + Revaira