Die Melodic Death / Modern Metal-Band ZEPHYRA hat mit „The Darkest Black“ eine Single und dazugehörig einen Video-Clip veröffentlicht. Der Track soll als Bindeglied zwischen dem zweiten Album der Schweden, „As the World Collapses„, und einem zukünftigen dritten Album sein, an dem gerade gechrieben wird.

ZEPHYRA „The Darkest Black“ bei YouTube