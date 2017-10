Die Symphonic Metal-Band XIPHEA hat mit „Briar Rose“ einen weiteren Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Once upon a Time“ veröffentlicht. Das zweite Album der Nürnbergerer ist im Oktober des Vorjahres erschienen.

XIPHEA „Once upon a Time“ Tracklist:

1. We Are the Wind

2. Cinderella

3. The Shrine of Ama

4. Mirror on the Wall

5. Dancing with the Wolves

6. The Little Mermaid

7. Power of the Dwarfs

8. Briar Rose

9. Gracious Fate

10. Star Talers