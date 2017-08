Die Folk / Black Metal-Band XANTHOCHROID hat mit „In Deep and Wooded Forests of My Youth“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Of Erthe and Axen Act I“ veröffentlicht. Das zweite Album des Quartetts aus Kalifornien wird am 22. August 2017 via Erthe and Axen Records erscheinen.

XANTHOCHROID „In Deep and Wooded Forests of My Youth“ bei YouTube