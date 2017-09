WUCAN: Video zu „The Rat Catcher“ online

Die Dresdener Kräuterrocker WUCAN werden ihr neues Album „Reap The Storm“ am 29. September über das Hannoversche Label MIG veröffentlichen.

Zum Song „The Rat Catcher“ gibt es nun ein knuffiges Video. Dies entstand mit Unterstützung eines namhaftenProfis, Regisseur Frank Suffert arbeitete bereits als Assistent an Tim Burtons „Batman Returns“ und Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“ und drehte Musikvideos für Bands wie die THE SMASHING PUMPKINS und CHEAP TRICK.

Großes Kino im neuen Video

WUCAN: Video zu „The Rat Catcher“ bei youtube

Tour und Tracklist zu „Reap The Storm“

Tourdaten bei vampster: WUCAN

Die Tracklist:

1. Wie die Welt sich dreht

2. Ebb and Flute/ The Eternal Groove

3. Out of Sight, Out of Mind

4. I´m Gonna Leave You

5. The Rat Catcher

6. Falkenlied

7. Aging Ten Years in Two Seconds

1.) The Years I haven’t Lived

2.) Worldwards

3.) Flight of the Crows I

4.) Afterwards

5.) Melinda

6.) Onwards

7.) Flight of the Crows II

8.) Headwards

9.) The Years I Won’t Live

8. Cosmic Guilt