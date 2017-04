Die Black Metal-Band WORMWITCH hat mit „Relentless Death“ einen weiteren Track ihres kommenden Albums „Strike Mortal Soil“ veröffentlicht. Das Debütalbum der Kanadier rund um Colby Hink (OLD GRAVES) wird am 12. Mai 2017 via Prosthetic Records erscheinen.

WORMWITCH „Relentless Death“ bei YouTube

WORMWITCH „Even The Sun Will Die“ bei YouTube