Die Atmospheric Doom / Death Metal-Band WOMB hat ihr aktuelles Album „Devotion to the Sea“ als Stream zur Verfügung gestellt. Das zweite Album der Spanier ist am 19. Septmeber 2017 via Chaos Records erschienen.

WOMB „Devotion to the Sea“ bei Bandcamp

WOMB „Devotion to the Sea“ Tracklist:

1. Vessel to Nowhere

2. Retreat from Myself

3. A Lying Past

4. Time of Scorn

5. Devotion to the Sea

6. Nothingness

7. Seven Strides into Despair

8. Caverns of Obliteration and Self-Denial