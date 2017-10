Die Heavy Metal-Band WOLFSINGER hat mit „Werewolves“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Living with the Inner Beast“ veröffentlicht. Das erste Album der italienischen Band ist im Vorjahr erschienen.

WOLFSINGER „Living with the Inner Beast“-Tracklist:

1. Werewolves

2. Queen of the Dragons

3. Vampire Reflection

4. The Hypnotist

5. Phoenix

6. The Commander

7. Angels & Demons

8. Wolfsinger´s Law