WOLFSHEAD: Lyric-Video vom „Leaden“-Album

Die NWOBHM-Band WOLFSHEAD hat mit „Division Of The Damned“ ein weiteres Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Leaden“ veröffentlicht. Das Debütalbum der Finnen wurde von Antti Lindholm in den Boat Island Studios im schwedischen Haparanda und im Anvil Road Studio im finnischen Oulu produziert und wird am 27. Oktober via Rockshots Records erscheinen.

WOLFSHEAD „Leaden“ Tracklist:

01. Vukodlak 4:40

02. Children Shouldn’t Play With Dead Things 4:11

03. Purifier 4:12

04. When The Stars Are Right 6:25

05. Division Of The Damned 5:01

06. Haruspex 4:01

07. Winds Over Potter’s Field 1:54

08. The Hangman 7:44