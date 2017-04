WOLFBRIGADE: zweiter Song von „Run With The Hunted“

Die Crust-Punks WOLFBRIGADE haben einen zweiten Song vom kommenden Album „Run With The Hunted“ veröffentlicht:

Das neunte Album der Stockholmer erscheint am 27. April 2017 via Southern Lord. Zum ersten Vorab-Track geht es hier:

Die Tracklist von „Run With The Hunted“

1. Nomad Pack

2. Warsaw Speedwolf

3. Lucid Monomania

4. No Reward

5. Kallocain

6. Return To None

7. War On Rules

8. Feral Blood

9. Under The Bell

10. Dead Cold