WOE UNTO ME: kündigen „Among The Lightened Skies The Voidness Flashed“ an

Die Funeral Doom Metal-Band WOE UNTO ME hat ihr kommendes Album „Among The Lightened Skies The Voidness Flashed“ angekündigt. Das zweite Album der Weißrussen wird am 29. September 2017 via Solitude Productions erscheinen. Mit „Triptych: Shiver, Shelter, Shatter“ hat die Band auch ein 360°-Lyric-Video herausgegeben, bei welchen die Gastsänger Daniel Neagoe (EYE OF SOLITUDE), Patryk Zwolinski (Ex-BLINDEAD) und Jón Aldará (BARREN EARTH) mitwirken.

WOE UNTO ME „Triptych: Shiver, Shelter, Shatter“ bei YouTube