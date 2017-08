WITHERFALL: Plattenvertrag bei Century Media

Die Progressive Power Metal-Band WITHERFALL veröffentlicht ihre Alben künftig über Century Media.

Erster Release über das Label ist eine Neuauflage der Eigenproduktion “Nocturnes And Requiems”. Das Album erscheint am 6. Oktober 2017 als limitierter Digipak mit drei Aufklebern, als Gatefold-LP mit Poster sowie als CD und Download.

Zwei Songs der US-Amerikaner gibt’s hier:

WITHFALL „Nobody Sleeps Here“ bei YouTube.

WITHERFALL „End Of Time“ bei YouTube.

Die Tracklist von “Nocturnes And Requiems”

Portrait (6:36)

What We Are Dying For (6:54)

Act II (0:54)

Sacrifice (8:59)

The Great Awakening (3:24)

End Of Time (9:36)

Finale (1:49)

Nobody Sleeps Here… (8:49)