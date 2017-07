WITH THE DEAD, die Band um Lee Dorian (ua.a ex-CATHEDRAL), bringt ein zweites Album raus: „Love With The Dead“ erscheint am 22. September 2017 via Rise Above.

Neben Dorian spielen bei WITH THE DEAD Bassist Leo Smee (ex-THE OATH, ex-TRESPASS, ex-FIREBIRD), Gitarrist Tim Bagshaw und Schlagzeuger Mark Greening, beide von ELECTRIC WIZARD und RAMESSES.