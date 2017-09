WITCHERY: kündigen „I Am Legion“-Album an

Die Blackened Thrash Metal-Band WITCHERY hat mit „I Am Legion“ ihr kommendes Album angekündigt. Das siebte Album der Schweden rund um Gitarrist Patrik Jensen (THE HAUNTED) und Bassist Sharlee D´Angelo (MERCYFUL FATE, ARCH ENEMY) wurde von Daniel Bergstrand (u.a. für IN FLAMES und MESHUGGAH hinter den Reglern) produziert und wird am 10. November 2017 via Century Media Records erscheinen. Mit „True North“ gibt es auch einen Video-Clip vom Album.

WITCHERY „True North“ bei YouTube