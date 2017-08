WIR SIND DIE TOTEN: 2-Tages-Festival in Mannheim mit GRAVE PLEASURES, JUCIFER, NADJA

NADJA, NAEVUS, JUCIFER und GRAVE PLEASURES und sieben andere Bands spielen in Mannheim: Am Freitag, 27. Oktober und Samstag, 28. Oktober 2017 findet im Jugendkulturzentrum Forum das WIR SIND DIE TOTEN statt.

Karten kosten für Freitag im VVK 9€ (+ Gebühren = 9,90€), an der Abendkasse 12€, für Samstag im Tickets: VVK 19€ (+Gebühren = 20,90€), an der Abendkasse 25€. Kombitickest für beide Tage gibt’s im VVK für 25€ (+Gebühren = 27,50€), an der Abendkasse für 35€.

Weitere Infos zum „Wir sind die Toten“ gibt’s auf facebook.

Billing „Wir sind die Toten“

Freitag, 27. Oktober 2017

EVOLUTION ENDS?

LE SOUL ELÉMENT

NYOS

NADJA

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Samstag, 28.Obtober 2017

GRAVE PLEASURES

JUCIFER

NAEVUS

MORAST

FARCE

BELLROPE

RATLORD

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 17:30 Uhr