WINDS OF PLAGUE veröffentlichen am 27. Oktober 2017 ihr neues Album “Blood Of My Enemy”. Der Nachfolger des 2013er Albums “Resistance“ erscheint via Entertainment One/SPV.

Mit Never Alone gibt es schon einen Vorab-Song von „Blood Of My Enemy“.

WINDS OF PLAGUE “Blood Of My Enemy” Tracklist

A New Day

Nameless Walker

Kings Of Carnage

Soul Eater

From Failure, Comes Clarity

Blood Of My Enemy

Snakeskin

Never Alone (Video bei YouTube)

5150

Either Way You Lose

A Walk Among The Dead

Dark Waters