Die Funeral Doom / Death Metal-Band WHO DIES IN SIBERIAN SLUSH hat ihr Debütalbum „Bitterness of the Years That Are Lost“ ein weiteres Mal aufgenommen und den Mix und das Mastering in die Hände von Greg Chandler (ESOTERIC) gegeben. Das erstmals 2010 erschienene Album der Russen ist via Solitude Productions erhältlich.

Teilen macht Freude: