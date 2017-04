WHILE SHE SLEEPS: Songs vom neuen Album „You Are We“ vor

„You Are We“, das neue Album von WHILE SHE SLEEPS, erscheint am 21. April 2017 via Arising Empire. Vier Songs daraus hat die Band schon vorab im Netz veröffentlicht:

WHILE SHE SLEEPS „Feel“ Video bei YouTube.

WHILE SHE SLEEPS „Silence Speaks“ Video bei YouTube.

WHILE SHE SLEEPS „You Are We“ Video bei YouTube.

WHILE SHE SLEEPS „Hurricane“ Video bei YouTube.

Die Tracklist von „You Are We“:

You Are We

Steal the Sun

Feel

Empire of Silence

Wide Awake

Silence Speaks (feat. Oli Sykes)

Settle Down Society

Hurricane

Revolt

Civil Isolation

In Another Now