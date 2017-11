WATAIN: kündigen „Trident Wolf Eclipse“-Album an

Die Black Metal-Band WATAIN hat mit der Single und dem dazugehörigen Video-Clip „Nuclear Alchemy“ ihr kommendes Album „Trident Wolf Eclipse“ anegkündigt. Der „The Wild Hunt„-Nachfolger und das insgesamt sechste Album der Schweden wird am 5. Januar 2017 via Century Media erscheinen.

WATAIN „Trident Wolf Eclipse“ Tracklist:

1. Nuclear Alchemy

2. Sacred Damnation

3. Teufelsreich

4. Furor Diabolicus

5. A Throne Below

6. Ultra (Pandemoniac)

7. Towards the Sanctuary

8. The Fire of Power

9. Antikrists mirakel