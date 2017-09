WARREL DANE: „Shadow Work“ zweites Solo-Album kommt 2018

WARREL DANE arbeitet an seinem zweiten Solo-Album „Shadow Work“. Der NEVERMORE– und SANCTUARY-Sänger will die neuen Songs im Herbst 2017 aufnehmen, erschinen soll der Nachfolger von „Praises To War Machine“ in der ersten Hälfte des kommenden Jahres 2018.

WARREL DANE wird für die Platte von Gitarrist Johnny Moraes, Gitarrist Thiago Oliveira, Bassist Fabio Carito und Drummer Marcus Dotta unterstützt – dieses Line-up spielt seit 2014 zusammen und war mit Dane auf Tour, zum einen für sein erstes Soloalbum, zum anderen für die Shows zum 15-jährigen Jubiläum des NEVERMORE-Albums “Dead Heart in a Dead World”.