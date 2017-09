Die Alternative Metal-Band WAIT HELL IN PAIN hat mit „Lost in Silence“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Wrong Desire“ veröffentlicht. Das erste Album der Italiener wurde von Marco Mastrobuono (u.a. für FLESHGOD APOCALYPSE hinter den Reglern) im Kick Recording Studio produziert und ist am 22. September 2017 via Revalve Records erschienen.

WAIT HELL IN PAIN „Lost in Silence“ beiYouTube