W.A.S.P.: „Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol“ – Film zum Konzeptalbum

Zum 25-jährigen Jubiläum von The Crimson Idol veröffentlichen W.A.S.P. eine Neuauflage des Albums mit Neuaufnahmen aller Songs. Dazu gibt es einen 50-minütigen Film zum Konzept des Albums rund um den Aufstieg und Fall der Hauptfigur Jonathan Aaron Steele – ursprünglich sollte der Film schon die Erstauflage von 1992 begleiten, er wurde jedoch nie veröffentlicht. Nun wird er der Jubiläumsauflage als DVD beiliegen – wann das Set erscheint, ist noch nicht bekannt.

Einen Mini-Trailer zum Film gibt es hier:

W.A.S.P. „Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol“ Trailer bei YouTube.

Im Herbst sind W.A.S.P. außerdem auf Tour und bringt das ganze Album und ein Greatest Hits-Programm auf die Bühne.

W.A.S.P. Konzerttermine „Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol“-Tour